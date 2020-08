Nelsinho acompanhará Bolsonaro a MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), que participou a missão diplomática a Beirute, confirmou que acompanhará o presidente Jair Bolsonaro em visita a MS, que se iniciará por Corumbá para inauguração da da Estação Radar.

A agenda foi confirmada oficialmente na sexta-feira (14), pelo Palácio do Planalto.

A programação de Bolsonaro em MS, que começa dia 18 de agosto, inclui ainda uma passagem rápida por Campo Grande, e na sequência uma ida a Nioaque, cidade onde o presidente já residiu, quando estava no exército.



MS é o primeiro estado em que o presidente serviu fora do Rio de Janeiro. Então, de 1979 a 1981, Bolsonaro foi tenente do 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque.



Nelsinho disse que acompanhar Bolsonaro “é sempre uma honra “ ainda mais por ser em MS”.





