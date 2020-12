Nem tudo acaba em pizza: cliente processa iFood por 37 reais

O que podia ser uma noite para saborear uma pizza, acabou em dor de cabeça para Tathiana Ajala. Em abril do ano passado, a mulher recebeu a visita de uma tia do interior, e na intenção de agradá-la, resolveu pedir comida por meio do aplicativo iFood.

De acordo com o processo, Ajala tinha apenas R$40 reais, e realizou um pedido no valor de R$37 reais, através do seu cartão pré-pago. O aplicativo apresentou uma falha e, ao tentar pedir novamente, deu saldo insuficiente.

A mulher entrou em contato com a pizzaria, que lhe informou que não havia nenhum pedido em seu nome. Com isso, ela contatou a Central do iFood, que disse que o dinheiro seria devolvido. No entanto, por ser cartão pré-pago, o valor não é estornado automaticamente, apenas mediante conta do usuário, o que não foi pedido a Tathiana.

Depois disso, Tathiana decidiu procurar seus direitos – procurou o Procon e logo depois um advogado, que pediu, além do valor da pizza, danos morais.

No entendimento do advogado Jayme de Magalhães Junior, o pedido por danos morais se dá por constrangimento perante à tia que foi visitá-la.

No começo do mês de dezembro deste ano, saiu a sentença, onde a juíza responsável decidiu que o aplicativo deve pagar o valor de R$37 reais, porém, julgou improcedente a indenização por danos morais.

Advogado de Tathiana, Jayme informou à reportagem do JD1 Notícias que entrará com recurso, que apesar de aceitar a decisão da juíza, não concorda com tal. “Houve subtração e não ressarcimento do valor, e era o limite que ela tinha no cartão. Os danos morais se dão devido ao constrangimento na frente da sua familiar”, expõe.

Apesar de situação corriqueira, o advogado adverte que são poucos usuários que realmente buscam seu direitos, como fez Tathiana.

