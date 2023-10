Neta de Pedro Pedrossian recebe homenagem em Cuiabá

Maria Eduarda Pedrossian recebeu, na noite desta segunda-feira (16), em Cuiabá, durante sessão especial de comemoração aos 55 anos do curso de engenharia em Mato Grosso, uma homenagem póstuma em nome de seu avô, o ex-governador Pedro Pedrossian.

De organização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a solenidade ocorreu no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

Os reconhecimentos foram entregues pelo deputado Carlos Avallone e o Instituto de Engenharia de Mato Grosso (IEMT).

Pedro Pedrossian foi reconhecido como patrono do mérito educativo da instituição, já que a lei que criou o IEMT foi assinada pelo ex-governador em 1966.

"Reconhecendo toda a sua luta pelo acesso ao Ensino Superior em Mato Grosso do Sul, viabilizando no início do seu mandato a criação de 02 Institutos de Ensino Superior e no final dele a criação de 02 Cidades Universitárias", diz trecho da homenagem à Pedrossian.

Ao JD1 Notícias, Maria Eduarda explicou que toda a família do ex-governador do Estado se sente honrada com a homenagem.

"Todos nós da família ficamos muito honrados com essa homenagem, já que o maior orgulho do meu avô sempre foi ter feito as três universidades, a Federal de Mato Grosso, a Federal de Mato Grosso do Sul e a de Dourados, e ter sido homenageado por ter contribuído com a abertura desse curso foi emocionante para todos nós, por que realmente foi um grande orgulho dele ter contribuído para a educação", disse a neta de Pedrossian

Deixe seu Comentário

Leia Também