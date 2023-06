Netflix é notificada novamente pelo Procon por novas regras de compartilhamento

O Procon de São Paulo notificou, pela segunda vez, a gigante do streaming Netflix sobre as novas normas de compartilhamento de senhas, divulgadas pela empresa no final do mês passado.

Nesta quinta-feira (1º), o Procon-SP e representantes da plataforma no Brasil estiveram em uma reunião para discutir o tema, porém, as informações não foram necessárias para o órgão de defesa ao consumidor estabelecer um posicionamento sobre o caso.

O diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon-SP, Rodrigo Tritapepe, explicou em nota que a empresa tem até a próxima quinta-feira (7) para encaminhar as informações.

“Diante das novas respostas serão avaliadas as providências que devem ser adotadas pelo órgão e possíveis indicações de providências ao fornecedor visando a uma melhor orientação do consumidor”, explicou.

