Netflix planeja aumentar, novamente, preço de planos

Segundo uma reportagem do norte-americano The Wall Street Journal, a Netflix está com planos para aumentar os preços dos planos de seu serviço de streaming algumas semanas após o fim da greve dos atores de Hollywood.

Segundo o relatado pelo jornal estadunidense, a gigante do streaming aumentaria os valores das assinaturas em “vários mercados globalmente”, dando início a ação nos Estados Unidos e Canadá.

Não se tem uma noção de quando essa mudança possa ocorrer, e nem se chegará a outros países. No ano passado, a empresa aumentou o valor dos planos no Brasil.

