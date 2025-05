Nikolas Ferreira vem à Capital no dia 16 de maio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estará em Campo Grande no próximo dia 16 de maio para participar do evento "Conexões Inspiradoras", que promete reunir grandes personalidades da política, comunicação e agronegócio no Gran Murano Buffet, na Avenida Mato Grosso, nº 5046.

Com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais e cerca de 900 mil visualizações diárias em seus conteúdos, Nikolas chega à Capital como destaque principal do evento. Além dele, também estão confirmadas as presenças do comentarista político Caio Coppolla e da influenciadora Camila Telles, referência nas pautas do agronegócio e da juventude rural.

A proposta do "Conexões Inspiradoras" é fugir dos moldes tradicionais de palestras motivacionais, trazendo ao palco histórias de vida, posicionamentos firmes e trajetórias com resultados concretos, segundo os organizadores Marcus Barão, York Corrêa e Fabiano Rodrigues.

A programação tem início às 17h, com um talk show especial que reunirá cinco personalidades sul-mato-grossenses de destaque, valorizando talentos locais e criando um espaço de diálogo e conexão com o público antes das palestras nacionais.

O evento tem ingressos limitados, que podem ser adquiridos por aqui, ou na loja Piccadilly (Shopping Campo Grande).

