Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena pula para R$ 14 milhões

Os números sorteados no concurso foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50

31 agosto 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

 Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (30), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 14 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.908 foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira, dia 2 de setembro.

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 30 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 54.694,54. A quadra registrou 2.049 vencedores e cada ganhador vai receber um prêmio de R$ 1.319,99.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Esportes
Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões em sorteio neste sábado
Escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo
Geral
Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos
Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -
Agronegócio
Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
Geral
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Geral
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico da história e globalmente ele é 60&ordm; mais rico do mundo, segundo a Forbes
Geral
Forbes divulga os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; veja lista
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus