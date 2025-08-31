Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena pula para R$ 14 milhões

Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (30), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 14 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.908 foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira, dia 2 de setembro.

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 30 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 54.694,54. A quadra registrou 2.049 vencedores e cada ganhador vai receber um prêmio de R$ 1.319,99.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

