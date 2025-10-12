Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena pula para R$ 33 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (11), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 33 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.926 foram: 03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira, dia 14 de outubro.

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 35 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 60.602,48. A quadra registrou 2.886 vencedores e cada ganhador vai receber um prêmio de R$ 1.211,45.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

