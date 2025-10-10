Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 27 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (9), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 27 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.925 foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27 Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (11).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada. Outras 8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

