Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 27 milhões

Números sorteados foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27

10 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-Sena Bilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (9), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 27 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.925 foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27  Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (11).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada. Outras 8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Vereador expõe que empresas estão sem pagamento e pede solução para o tapa-buracos
Sérgio Longen recebe Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de MS
Geral
Sérgio Longen recebe Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de MS
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz manda para a prisão grupo suspeito de execução premeditada no Pedrossian
Imagem Ilustrativa
Geral
Reconhecida situação de emergência em Aral Moreira após tempetade
Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Deputada Gleice Jane
Geral
Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero é sancionado em MS
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande
JD1TV: Moradores reclamam de obra que vai até a madrugada na entrada das Moreninhas
Geral
JD1TV: Moradores reclamam de obra que vai até a madrugada na entrada das Moreninhas
Foto: Freepik
Cidade
Governo define recesso de Natal e Ano Novo em MS

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
O homicídio aconteceu dentro de um prostibulo
Polícia
Ex-morador do Nova Lima morre ao ser baleado em prostíbulo de Mato Grosso