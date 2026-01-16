Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 41 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (15), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 41 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.938 foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (17).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 46 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.114,61 cada. Outras 3.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 910,23 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

