Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 41 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (15), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 41 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.938 foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (17).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 46 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.114,61 cada. Outras 3.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 910,23 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Investimento de R$ 48,7 milhões garante água potável para aldeias indígenas em Dourados
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça
Justiça
Zeca do PT cobra R$ 181 mil por ter sido exposto por promotores do MPMS
Polícia
Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"
Polícia
Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado
Transparência
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Justiça
TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor
Geral
Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 35 milhões nesta quinta
Transparência
Ouvidoria da Justiça de MS recebeu mais de 1,6 mil reclamações em 2025
Polícia