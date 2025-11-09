Menu
Geral

Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 67 milhões

Números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56

09 novembro 2025 - 11h44Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (8), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 67 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.938 foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (11).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 5 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 44.047,10 cada. Outras 4.955 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 952,43 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

