Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 67 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (8), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 67 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.938 foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (11).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 5 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 44.047,10 cada. Outras 4.955 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 952,43 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Fogueira de Jateí é declarada patrimônio imaterial e cultural de MS
Geral
Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado
Saúde
Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs
Geral
Menino de 10 anos liga para PM e consegue salvar a vida da própria mãe
Geral
Robótica desperta criatividade e melhora o aprendizado nas escolas estaduais de MS
Justiça
Poluição sonora configura crime mesmo sem dano efetivo, estabelece STJ
Justiça
Desembargador do TJMS terá de pagar mais de R$ 10 milhões por furar fila de precatórios
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Política
Empresário investigado por roubo no INSS doou R$ 60 mil a ex-ministro de Bolsonaro
Geral