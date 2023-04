Ninguém acerta e a Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas neste sábado (15) e a Mega-Sena acumulou em R$ 16 milhões para o próximo sorteio, previsto para acontecer na quarta-feira (19).

Os números sorteados foram: 02 - 20 - 27 - 30 - 52 - 59. Alguns sortudos ainda conseguiram acertas 5 e 4 dezenas, sendo 51 apostas ganhadoras da quina, onde cada um levará para casa R$ 58.015,77.

Outras 3.786 apostas acertaram a quadra, e cada um receberá R$ 1.116,44 como prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

