Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2852 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (12), com isso o prêmio acumulou em R$ 45 milhões.

A transmissão acontece ao vivo no YouTube da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 53 - 24 - 56 - 22 -06- 49.

O próximo concurso será sorteado na terça-feira (15).



