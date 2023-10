Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 6,5 milhões

Foi realizado neste sábado (7) o sorteio do concurso 2.642 da Mega-Sena, e ninguém acertou, com o prêmio da loteria acumulando em R$ 6,5 milhões no próximo sorteio, que será feito na terça-feira (10).

Foram sorteadas as dezenas 08 - 13 - 31 - 33 - 49 – 50.

Um total de 55 apostadores acertaram cinco dezenas, embolsando R$ 36.721,15 cada. Outros 3.107 sortudos acertaram quatro dezenas e levam para casa R$ 928,62 cada.

