Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 95 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (1º), as dezenas do concurso 271 da Mega-Sena, e ninguém acertou as seis dezenas, com o prêmio acumulando para R$ 95 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (4).

Foram sorteados os números 04 - 12 - 32 - 45 - 49 - 58.

Das apostas, 126 sortudos chegaram próximo de levarem o prêmio para casa e acertaram cinco dezenas, com cada um levando R$ 45.794,77 para casa. Outros 9.008 apostadores acertaram quatro dezenas, e devem levar R$ 915,08 cada.

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário local de MS, por qualquer pessoa com mais de 18 anos, no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, pelo Internet Banking Caixa e em qualquer agência física das Lotéricas.

