Ninguém acerta e Mega-Sena acumula para R$ 32 milhões

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O concurso da Mega-Sena de sábado (18) acumulou, e agora deve pagar na próxima terça-feira (21) o valor de R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As dezenas que foram sorteadas no sábado e não obtiveram ganhadores foram: 01, 32, 37, 44, 46 e 47.

A Quina, com cinco números acertados, teve 34 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 81.317,28. Já a Quadra, com quatro 4 números acertados, registrou 3.100 apostas ganhadoras, com R$ 1.274,09 para cada uma delas.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou online no site da Caixa Econômica Federal.

