Ninguém acerta e Mega-Sena acumula, subindo para R$ 6 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas e a Mega-Sena acumulou em R$ 6 milhões para o próximo sorteio, previsto para acontecer na noite de quinta-feira (14).

Os números sorteados foram: 14 – 26 – 36 – 39 – 50 – 53. Outras 17 apostas que acertaram cinco dezenas ganharam R$ 80.043,54 cada. Ao todo, 1.333 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 1.458,30.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana: nesta terça, na quinta e no sábado (16).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

