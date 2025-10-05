Menu
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 20 milhões

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

05 outubro 2025 - 15h41Brenda Assis
Bilhetes da Mega-SenaBilhetes da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena, realizado neste sábado (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 20 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56. Ao todo, 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada. Enquanto isso, 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

