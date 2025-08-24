Menu
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 35 milhões

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (26)

24 agosto 2025 - 11h51Brenda Assis
Mega-Sena sorteia prêmio milionárioMega-Sena sorteia prêmio milionário  

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 – 52. Ao todo, 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada. Enquanto isso, 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

