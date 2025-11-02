Menu
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 41 milhões

Os números sorteados foram: 09 18 28 34 38 57

02 novembro 2025 - 10h43Brenda Assis
Bilhetes da Mega-SenaBilhetes da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena, realizado neste sábado (1°). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57. Ao todo, 45 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada. Enquanto isso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

