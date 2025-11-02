Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 41 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena, realizado neste sábado (1°). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57. Ao todo, 45 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada. Enquanto isso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Integrante do CPM 22 é internado e banda cancela show
Geral
Oruam critica "chacina", mas exalta poderio bélico de traficantes
Geral
Mega da Virada começa a ser vendida hoje e pode sortear prêmio recorde de R$ 1 bilhão em 2025
Geral
Novembro começa hoje e tem três feriados; só um cai durante a semana
Geral
Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões neste sábado
Geral
Posse da nova diretoria da Nelore-MS fortalece a pecuária sul-mato-grossense
Geral
Ana Castela leva Zé Felipe para conhecer os avós em Sete Quedas
Geral
Fim de uma era! Bonner apresenta JN pela última vez
Justiça
VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande
Geral