Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 47 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.970 da Mega-Sena, realizado neste sábado (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59. Ao todo, 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 103.128,37 cada. Enquanto isso, 2.828 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.322,42 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas pode ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
