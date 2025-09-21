Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 48 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena, realizado neste sábado (20). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57. Ao todo, 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.174,73 cada. Enquanto isso, 3.456 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.125,79 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

