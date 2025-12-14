Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 51 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.951 da Mega-Sena, realizado neste sábado (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 05 – 08 – 30 – 31 – 37 – 45. Ao todo, 44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 51.339,54 cada. Enquanto isso, 3.730 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 998,26 cada.
Apostas
mPara o próximo concurso, as apostas pode ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
