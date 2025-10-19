Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 76 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado neste sábado (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03-07-08-34-35- 51. Ao todo, 55 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.914,30 cada. Enquanto isso, 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 931,23 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
