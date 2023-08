Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai para R$ 75 milhões

Foi realizado na noite deste sábado (5) o sorteio do concurso 2618 da Mega-Sena, que ficou mais uma vez acumulado, desta vez com o prêmio chegando à R$ 75 milhões para o sorteio que acontece na próxima quarta-feira (9).

Foram sorteadas as dezenas 06 -17 - 29 - 35 - 45 – 48.

Das apostas, 121 sortudos acertaram cinco dezenas sorteadas e faturaram R$ 49.036,67 cada. Já com quatro dezenas sorteadas, 9.213 acertadores devem levar R$ 920,04 cada para casa.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, em qualquer agência lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da Caixa.

