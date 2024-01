Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 6,5 milhões

Durante a noite desta quinta-feira (4), a Mega-Sena realizou mais um sorteio, dessa vez pelo concurso 2671, mas nenhum apostador conseguiu a façanha de acertar as seis dezenas sorteadas.

Veja os números sorteados: 16 – 19 – 43 – 53 – 57 – 58. Com isso, o prêmio principal salta para R$ 6,5 milhões previstos para o sorteio no sábado (6).

Segundo a Caixa Econômica, a quina teve 16 apostas ganhadoras e cada acertador vai receber R$ 98.282,79. Já a quadra registrou 1.481 vencedores que receberão, individualmente, um prêmio de R$ 1.516,85.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

