NinguÃ©m foi rackeado! Instagram desconecta contas e preocupa usuÃ¡rios

O Instagram desconectou as contas de milhares de pessoas na noite desta quinta-feira (21). Foram 1.873 ocorrências registradas no site Downdetector. Os internautas desconfiaram de que tinham sido hackeados e muitos até chegaram a trocar as senhas.

Ao abrir o aplicativo pelo celular ou desktop, o usuário da rede social passou a receber a seguinte mensagem: "Você foi desconectado. Entre novamente". Ao clicar no botão "entrar", o login era concluído.

Até o momento a Meta, empresa do Instagram, não se pronunciou sobre o "bug" na rede social.

A instabilidade ocupa o topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Poucos minutos de instabilidade já geraram repercussão e até memes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também