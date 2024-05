Nioque irá licitar revitalização da Praça Quinze de Novembro

Após ganhar R$ 25 milhões em obras e investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul em seu 175° aniversário neste ano, a Prefeitura Municipal de Nioaque publicou a abertura de licitação para a revitalização da Praça Quinze de Novembro.

O Município irá contratar uma empresa especializada para execução de obra conforme convênio nº 515/2024, celebrado entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a cidade

A abertura da licitação do tipo “menor preço Global” modo de disputa “Aberto” será no dia 6 de junho às 9h na Prefeitura Municipal de Nioaque.

O edital na integra bem como todos seus anexos está disponível no site http://www. nioaque.ms.gov.br . Demais informações pelo telefone – (67) 3236-1011 – Setor de Licitações e Contratos.

