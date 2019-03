Nível do Rio Aquidauana sobe mais de dois metros

Após as intensas chuvas o nível do rio Aquidauana subiu mais de dois metros, informou o aplicativo Nível do Rio Brasil. O normal, segundo a Defesa Civil o nível normal do rio é de três metros, mas está com 5,10 metros.

De acordo com o site O Pantaneiro, a cheia é resultado das intensas chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul desde terça-feira (26). Em Aquidauana, o acumulado foi de 44 milímetros.

E sem uma trégua das chuvas, o nível do rio deve continuar subindo.

