No Dia da Mulher, manifestaÃ§Ã£o pediu a legalizaÃ§Ã£o do aborto na Avenida Paulista

Defensores da legalização do aborto e igualdade de gênero se reuniram na Avenida Paulista na última sexta-feira (08), para a realização de uma marcha que além desses temas, pediram o acesso a serviços gratuitos e de qualidade na área na educação, na saúde e à água.

A manifestação também tinha como objetivo denunciar a violência de gênero. A ação iniciou às 18h, e percorreu até a Rua Augusta. Frases como “Estado de Israel, Estado assassino. E viva a luta do povo palestino” foram faladas pelos líderes da ação ao microfone.

Os manifestantes aproveitaram o momento para pedirem a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por causa do, segundo eles, retrocesso que o país teve durante os quatro anos em que ele esteve no poder.

E também homenagearam nomes de resistência feminina no Brasil, como a psicóloga Nalu Faria, que faleceu em 2023, aos 64 anos. Ela ajudou a articular a Marcha Mundial das Mulheres e era integrante da Sempreviva Organização Feminista (SOF).

Estavam marcados 26 atos com a mesma finalidade pelo brasil. Para hoje (09), estavam previstas três manifestações, em Caruaru/PE, São Bernardo do Campo/SP e Guarapari/ES.

