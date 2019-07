No mês do rock, UCI abre pré-venda do show de Roger Waters que virou filme

Quem é fã de música sabe: nas telonas da UCI Cinemas, a experiência de assistir a um show é transformada em verdadeiro espetáculo, com imersão completa, dos áudios superpotentes às imagens de tirar o fôlego! A pré-venda já iniciou.

No mês do rock, tem mais novidades, com a pré-venda do showzaço de “Roger Waters: Us + Them”. Mas não para por aí... pode aumentar o som porque, em outubro e novembro, a UCI será palco de mais apresentações incríveis, de Metallica a Led Zeppelin!

Em outubro, nos dias 2 e 6, o astro do rock vai dominar as salas da UCI: Roger Waters. Cofundador do Pink Floyd, ele apresenta o aguardado e imperdível “Roger Waters: Us + Them”. Filmada em Amsterdã, durante sua turnê, que contou com mais de dois milhões de pessoas ao redor do mundo, a produção junta singles do grupo e do último álbum solo do inglês, “Is This The Life We Really Want?”. Dirigido por Sean Evans, o filme é inspirador e traz mensagens voltadas para os direitos humanos, a liberdade e o amor.

Clientes UNIQUE têm desconto no ingresso e pagam valor de meia-entrada: Salas convencionais (R$ 20 – meia e R$ 40 – inteira). Para participar do UNIQUE, basta comprar o cartão em uma das bilheterias dos cinemas e se cadastrar no site do programa (www.ucicinemas.com.br/UNIQUE)para validar a inscrição e obter todas as informações. Os novos membros recebem um ingresso para usar de 2ª a 5ª nas salas 2D e 3D.

E, se você é cliente Itaú (cartões de crédito Itaucard, cartões de débito Itaú, cartões Itaú Personnalité e cartões Itaú Uniclass), tem mais promoção: 50% de desconto em qualquer filme ou dia da semana.

Para garantir ingressos, é só acessar www.ucicinemas.com.br ou canais Ingresso.com, além das máquinas de autoatendimento disponíveis no hall do Shopping Bosque dos Ipês.

SERVIÇO

Roger Waters: Us + Them

Valor: Salas convencionais e XPLUS (R$ 20 – meia, associados UNIQUE e clientes Itaú e R$ 40 – inteira) e DE LUX (R$ 30 – meia, associados UNIQUE e clientes Itaú; e R$ 60 – inteira)

Horários: quarta, dia 2 de outubro, às 18h30 e às 21h30, e domingo, dia 6, às 19h e às 21h30

Classificação: 12 anos

Para mais informações: http://www.ucicinemas.com.br

