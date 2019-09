No MS, agências da Caixa abrem mais cedo para saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal (CEF) inicia nesta sexta-feira (27) o pagamento de até R$ 500, por conta, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e para agilizar o atendimento aos trabalhadores, as agências de Mato Grosso do Sul estarão abertas a partir das 9h.

O atendimento com horário ampliado será para trabalhadores com direito ao saque imediato ao Fundo dos nascidos em maio, junho, julho e agosto com poupança ou conta-corrente na CEF.

A Caixa já liberou o pagamento para as pessoas nascidas janeiro, fevereiro, março e abril no dia 13 deste mês. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

Prazo para o saque



Os trabalhadores poderão sacar a partir do dia indicado no calendário para início do pagamento, conforme a data de seu aniversário, até 31 de março de 2020. Não haverá direito a essa modalidade de saque nos próximos anos.

Caso o trabalhador não faça o saque até essa data, o valor retornará automaticamente para a conta do FGTS, sem prejuízo da rentabilidade do período.

