No radar dos brasileiros: Bonito é o 8º destino mais desejado do país

O Ministério do Turismo divulgou nesta semana uma pesquisa realizada pelo IPRI (Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais), sobre o cenário do turismo brasileiro, apontando o perfil dos turistas, quais suas preferências na hora de escolher uma viagem: se vão de carro ou transporte compartilhado, quantos pretendem gastar e quantos dias ficar, bem como os destinos mais conhecidos e os mais desejados. Entre eles a cidade de Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul, que foi destaque nas duas categorias.

Segundo a pesquisa, Bonito é o 11º destino mais conhecido pelos brasileiros e o 8º mais desejado. As informações vão de encontro com os relatórios apresentados pelo OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado por Bonito Convention e Visitors Bureau, nos quais Bonito vem batendo recordes de visitações desde 2021. Só no ano passado, por exemplo, a cidade recebeu 313.316 turistas, contabilizando 909.605 visitações aos atrativos.

Para a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, esse reconhecimento do município no cenário nacional é resultado de um trabalho intenso de divulgação e promoção do destino. “Seja no nossos canais digitais, como participando de eventos nacionais e internacionais, em parceria com a Embratur e com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de MS e também participando de projetos a nível nacional relacionados ao turismo, assim como o projeto de neutralização do carbono, que nós estamos desenvolvendo desde 2021”.

A pesquisa apontou que 69% dos brasileiros viajam ao menos uma vez por ano e essa viagem, em 70% das vezes, acontece em família. Carros próprios e ônibus são os meios de transporte mais utilizados pelos brasileiros, enquanto o avião é citado como meio frequente para 23% das pessoas, somente. Os números também são similares no cenário municipal, uma vez que o Aeroporto Regional de Bonito recebeu 60.220 em 2023, o que corresponde a pouco menos de 20% do total de visitantes do ano no município.

O IPRI realizou 2.029 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 UFs (Unidades da Federação). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas entre 07 e 11 de dezembro de 2023.

Confira a pesquisa completa.

