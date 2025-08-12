Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone

Stallone estrelou cinco filmes da franquia 'Rambo' entre 1982 e 2019

12 agosto 2025 - 17h42Carla Andréa

O ator Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) foi escalado para interpretar a versão jovem de um dos personagens mais icônicos do cinema de ação: John Rambo, eternizado por Sylvester Stallone.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pelos sites Deadline e Variety. O novo filme, intitulado John Rambo, será uma prequela do longa original First Blood (1982) e terá direção de Jalmari Helander (Sisu) e roteiro de Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

A produção, comandada pela Millennium Media, deve começar a ser filmada no início de 2026, na Tailândia.

Segundo o Deadline, a trama funcionará como uma história de origem ambientada durante a Guerra do Vietnã, explorando o passado do personagem antes dos eventos mostrados no filme original.

No longa de 1982, Stallone interpreta Rambo como um veterano de guerra traumatizado que se envolve em um violento confronto com autoridades de uma pequena cidade.

Nem Centineo nem a Millennium Media comentaram oficialmente sobre o projeto até o momento. A prequela marca a primeira vez que o personagem será vivido por outro ator nos cinemas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
Justiça
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Edição da Marcha para Jesus 2023
Geral
Com maior adesão das igrejas, Marcha para Jesus 2026 deve atrair 30 mil pessoas
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS
Justiça
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Pecuarista Paulo Matos -
Agronegócio
Presidente da Nelore MS minimiza impactos de tarifas e aponta abertura de novos mercados
Imagem -
Polícia
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Sorteio de Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
Foto: Getty Images/BBC
Geral
Lei é sancionada para combater o superendividamento causado por apostas online em MS

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança