Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone

O ator Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) foi escalado para interpretar a versão jovem de um dos personagens mais icônicos do cinema de ação: John Rambo, eternizado por Sylvester Stallone.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pelos sites Deadline e Variety. O novo filme, intitulado John Rambo, será uma prequela do longa original First Blood (1982) e terá direção de Jalmari Helander (Sisu) e roteiro de Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

A produção, comandada pela Millennium Media, deve começar a ser filmada no início de 2026, na Tailândia.

Segundo o Deadline, a trama funcionará como uma história de origem ambientada durante a Guerra do Vietnã, explorando o passado do personagem antes dos eventos mostrados no filme original.

No longa de 1982, Stallone interpreta Rambo como um veterano de guerra traumatizado que se envolve em um violento confronto com autoridades de uma pequena cidade.

Nem Centineo nem a Millennium Media comentaram oficialmente sobre o projeto até o momento. A prequela marca a primeira vez que o personagem será vivido por outro ator nos cinemas.

