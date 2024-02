Noite agitada no BBB 24! Brothers são trollados por DJ Dennis e Wanessa Camargo cai no choro

A festa desta sexta-feira (16) do BBB 24 contou com pocket show, muita dança, comida, lágrimas e música com DJ Dennis. O músico tocou seus sucessos mais conhecidos, mas uma melodia em especial fez os brothers correrem.

DJ Dennis trollou os participantes ao soltar uma mixagem com o som do Big Fone. Um telefone que toca para dar sentenças aos brothers e sisters, como ir ao paredão. Eles caíram na pegadinha e saíram correndo em direção ao aparelho durante a festa.

Davi, Alane e Fernanda logo perceberam que era uma brincadeira e voltaram rindo para a pista de dança. “Sacanagem”, disse o motorista de uber.

EIS QUE O BIG FONE TOCA

NO MEIO DA FESTA! ️

Qual é o recado, hein @dennisdj?

#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cgRkRWobYY — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2024

Durante a madrugada, uma das maiores rivais de Davi caiu em lágrimas. Wanessa Camargo, que faz parte do camarote, chorou afirmando que não vai chegar a final do reality. Em conversa com Yasmin Brunet, Leidy Elin e Lucas Henrique, a cantora disse que está pressentindo a sua saída.

A trancista tentou acalmá-la e afirmou que o desespero de Wanessa é porque ela acha que Davi é o favorito. Emocionada, a cantora ainda conversou com a nortista Isabelle, e disse que deseja ir embora do BBB24.

Wanessa diz para Isabelle que quer sair do #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/34yNS5uNyJ — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2024

