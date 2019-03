“Noiva do Tapera” volta a aparecer em estrada

A “Noiva do Tapera” voltou a assombrar motoristas que transitam pela BR-277, em Laranjeiras do Sul, Paraná. Nesta semana, um motorista flagrou a “noiva”.

Conforme o Portal Cantu, um agricultor de Laranjeiras do Sul teria se deparado com a imagem da suposta noiva numa estrada rural. Segundo relato, ele estava dirigindo um trator e avistou a mulher vestida de noiva, que sumiu assim que a luz alta do maquinário foi acionada. Apesar do pouco tempo em que ficou visível, o agricultor conseguiu registrar a imagem dela.

A lenda

Segundo a lenda, nas proximidades da ponte do Rio Tapera, na BR 277 em Laranjeiras do Sul, existem registros de que uma mulher vestida de noiva foi estuprada e morta no dia do seu casamento. O crime aconteceu há algumas décadas e desde então ela faz aparições para motoristas que trafegam pela BR-277.

O último registro da aparição da “Noiva do Tapera” foi em maio de 2018, quando um motorista de caminhão, que viajava de Paranaguá a Foz do Iguaçu, afirmou ter visto uma mulher vestida de noiva, próximo a cabeceira da ponte do Rio Tapera.

Segundo o relato deste motorista, ao se aproximar da ponte, surgiu a noiva as margens da rodovia dando sinal, pedindo carona. O motorista estacionou o caminhão e ao desembarcar para verificar constatou que a mulher havia desaparecido.

Além desse, existem muitos outros relatos semelhantes.

