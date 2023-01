Com novo decreto, André Borges continua no Imasul

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, o turismólogo André Borges foi nomeado para exercer a função de Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Borges já ocupa o cargo desde 2019, e em nomeação do governador Eduardo Riedel, permanece a frente do Instituto, com efeito a partir de 1° de janeiro.

Já na direção gerencial superior e assessoramento do Imasul fica Adriana Godoi.

Outras Nomeações

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Tatiana Lopes foi nomeada para Gestão e Assistência.

Presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Regina Duarte, continua na direção especial e assessoramento da pasta

No cargo de direção Gerencial Especial e Assessoramento da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) fica Mário Sérgio Gomes e Fabiana de Carvalho Lima na direção Gerencial Superior e Assessoramento

Na Secretaria de Estado de Administração (SAD), Fernando Cesar Figueiredo Santiago assume a direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento e Luisa Helena Figueiredo e Mariana Oliveira na Direção Gerencial e Assessoramento.

No cargo de direção gerencial e assessoramento da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sedhast) fica Suzana Cristina Velasques Netto, enquanto Lilian Maria Silva de Oliveira ocupa a direção executiva e assessoramento.

Ao todo foram 72 nomeações para as Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado de MS, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação, Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Confira no link.

