Nomes de passageiros do submersível Titan serão homenageados em museu do Titanic

Os nomes dos cinco passageiros mortos durante o incidente envolvendo o submersível Titan, que levava o grupo para ver os destroços do Titanic, serão homenageados nos dois museus destinados à memória do transatlântico, naufragado em 1912.

Os nomes de Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada e Sulaiman Dawood, e Paul-Henry Nargeolet serão colocados juntos à lista de vítimas da tragédia marítima, ao lado dos demais passageiros do navio.

As homenagens serão feitas nas unidades do Titanic Museum Attraction em Pigeon Forg, no Tennessee, e a outra em Branson, no Missouri, nos Estados Unidos.

