Nossa Senhora do Perpétuo Socorro atenderá demanda da Funtrab na quarta-feira

Iniciando o projeto “Funtrab na Comunidade” atendimento nesta quarta-feira (19) será no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Av. Afonso Pena, nº 377, bairro Amambaí, em Campo Grande das 8 às 13 horas.

Os interessados deverão se dirigir ao CAD (Centro de Apoio ao devoto), com CPF, RG e Carteira de Trabalho. A ação terá continuidade nas outras quartas no mês de julho (19 e 26) e no mês de agosto (2 e 9).

Serão disponibilizadas mais de 1 mil vagas de empregos para várias funções: operador de caixa, atendente de lojas, açougueiro, pedreiro, servente, auxiliar de cozinha, dentre outras.

Além das vagas de trabalho, serão ofertados outros serviços: captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) e orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho digital.

No Santuário são realizadas novenas todas as quartas-feiras. O Padre Reginaldo Padilha ressalta a necessidade dessa ação. “Muitos fiéis que fazem a novena pedem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para conseguir um emprego. Ter essas oportunidades oferecidas aqui no Santuário podem ajudar na realização dessas graças. Esperamos poder contribuir para que os devotos alcancem a tão desejada carteira assinada” declara o reitor do Santuário.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta a importância da presença da Fundação no Santuário. ”É nosso dever, como agência pública, ajudar quem mais precisa e não poderia deixar de atender um pedido da comunidade cristão”, conclui Ademar.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também