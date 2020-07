Nota MS Premiada faz sexto sorteio nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (29) acontece mais um sorteio do Nota MS Premiada e estão concorrendo ao prêmio aqueles que incluíram o CPF nas compras realizadas no mês de junho.

O consumidor deve acompanhar o sorteio por meio do concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal, e conferir o resultado pelo site.

São R$ 300 mil em prêmios. Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor de R$ 100 mil, e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Qualquer pessoa física que tenha o CPF ativo pode participar do Programa Nota MS Premiada que está em vigor em Mato Grosso do Sul desde janeiro.

O consumidor só precisa fazer a inclusão do seu CPF nas notas fiscais no momento das suas compras no comércio de MS (bens e serviços). “É importante que o consumidor solicite a inclusão do CPF na nota fiscal, e acompanhe o último sorteio da Mega-Sena de cada mês para saber se foi ou não contemplado.

"O Programa Nota MS Premiada é um sucesso. Isso demonstra que o consumidor está consciente de que além de incluir o seu CPF no documento fiscal também está ajudando a combater a sonegação e a movimentar a economia do nosso Estado”, observou Amarildo Cruz, chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz)

Mais informações acesse o site, ou ligue para o telefone 3389-7801. O consumidor também pode enviar mensagens via WhatsApp para o mesmo número.

