Nota MS Premiada: Novo sorteio pode pagar até R$ 300 mil em prêmios nesta quinta

O programa “Nota MS Premiada” realiza novo sorteio nesta quinta-feira (31), onde as dezenas sorteadas na Mega-Sena irão revelar os ganhadores do programa, que visa combater à sonegação fiscal e o incentivo ao contribuinte.

Os consumidores de Mato Grosso do Sul que inseriram o CPF nas notas ficais emitidas no mês julho podem ficar atentos para conferir se serão contemplados no certame.

Os consumidores concorrem ao prêmio de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. O sorteio é feito uma vez por mês, levando em conta os números sorteados na Mega-Sena.

Iniciativa de sucesso, o Nota Premiada começou a funcionar em janeiro de 2020, onde a cada compra que o consumidor realiza, ele registra o CPF na Nota Fiscal, que no mesmo cupom disponibiliza os números para o contribuinte concorrer ao sorteio. A intenção é incentivar a população a solicitar o documento fiscal e assim combater a sonegação e contribuir para arrecadação do Estado.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também pode consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês, não tendo necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

