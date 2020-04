Nota MS Premiada realiza sorteio de R$ 300 mil nesta quarta-feira

O terceiro sorteio do Programa Nota MS Premiada será nesta quarta-feira (29), pelo concurso da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Os consumidores que fizeram compras no mês de março e incluíram o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal, receberam o documento com as seis dezenas para participar do sorteio, e estão concorrendo aos prêmios de R$ 300 mil do Nota MS Premiada.

De acordo com o chefe da Unidade de Educação Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz, no mês de março a emissão de notas fiscais autorizadas com o CPF – somando Nota Fiscal Consumidor Eletrônica e Nota Fiscal Eletrônica – atingiu o total de 6.432.095.

Porém, de acordo Amarildo, o isolamento social provocado pelo coronavírus, impactou nas emissões de documentos fiscais. “A partir de 21 de março, o nível diário de autorizações reduziu para um patamar em torno de 70% do nível habitual, decorrente do efeito da quarentena”, alegou.

A Secretaria de Estado de Fazenda de MS não fará a comunicação aos premiados. Os consumidores podem conferir os resultados do sortei no site: www.notamspremiada.ms.gov.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também