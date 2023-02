Nota MS Premiada vai sortear R$ 300 mil neste sábado

O programa Nota MS Premiada sorteará R$ 300 mil neste sábado (25). As dezenas sorteadas na Mega-Sena irão revelar os ganhadores do programa.

Quem inseriu CPF nas notas ficais emitidas no mês de janeiro já podem ficar atentos para conferir os números. Na própria nota são geradas oito dezenas aleatórias, das quais o consumidor poderá acertar seis, e dividir o valor de R$ 100 mil se houver outros ganhadores, ou acertar a quina e dividir o valor de R$200 mil.

Os ganhadores não são comunicados se foram premiados, é necessária a conferência do CPF no site do programa www.notamspremiada.ms.gov.br.

Desde sua criação, a Nota MS Premiada já contemplou 116 pessoas com a sena e 12.460 pessoas com a quina, o equivalente a mais de 10 milhões sorteados. Desse valor, quase 6 milhões foram pagos e em média, 4 milhões de prêmios não foram reclamados, sendo direcionados ao Fundo de Habitação.

As datas dos concursos são publicadas em calendário pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Compras a partir de R$ 1 já podem participar do sorteio, que será sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal.

