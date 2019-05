Nova BMW Z4 foi lançada na capital

Saiba Mais Geral Coreia do Norte faz lançamento de novo projétil

A Raviera Motors realizou um evento de pré-venda da nova BMW Z4 na quarta-feira (22), em Campo Grande. O novo modelo é a quarta geração da linha e custa R$ 309.950 mil.



Apenas a configuração sDrive30i M Sport, importada da Áustria, está disponível para o mercado brasileiro. O conversível é equipado com motor 2.0 turbo de quatro cilindros, com 258 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque.



Segundo informações da marca, o Z4 vai de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos em conjunto com a tração traseira e o câmbio automático de 8 marchas. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h.



Entre os equipamentos, tem pneus run flat, com estepe de emergência, central multimídia com tela de 10,25 polegadas sensível ao toque e integração com Apple CarPlay, sistema de som Harman Kardon, quadro de instrumentos digital, assistente de estacionamento semi-autônomo e piloto automático adaptativo entre 30 e 160 km/h.

