Nova diretoria da Famasul toma posse e reforça protagonismo no cenário nacional

A posse da nova diretoria do Sistema Famasul, realizada nesta sexta-feira (12), em Campo Grande, destacou a força da instituição no agronegócio brasileiro. O evento reuniu representantes de 12 federações estaduais, parlamentares, sindicatos rurais e lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), evidenciando o protagonismo nacional da entidade.

Marcelo Bertoni foi reconduzido à presidência para o mandato 2025-2029. Ao lado dele, assumem cargos os produtores rurais Mauricio Saito (vice-presidente), Frederico Stella (diretor-tesoureiro) e Fábio Olegário Caminha (diretor-secretário).

Em seu discurso, Bertoni reafirmou o compromisso com a defesa do produtor rural, segurança jurídica, sustentabilidade e inovação no campo.

“O nosso compromisso permanece o mesmo, representar com força, agir com responsabilidade e entregar resultados para o produtor rural e para toda a sociedade. Trabalharemos para deixar um país mais justo, com um agronegócio sustentável, respeitado, que valoriza o meio ambiente e que assegura um legado aos nossos sucessores”, afirmou Bertoni.

A representatividade de Bertoni foi reconhecida pelo presidente da CNA, João Martins, que confirmou o convite para integrar a diretoria nacional da Confederação. A senadora Tereza Cristina também destacou sua liderança e influência no agro brasileiro.

O governador Eduardo Riedel reforçou o papel da Famasul no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, estado que lidera projeções de crescimento do PIB e caminha para ser carbono neutro até 2030.

“Somos capazes de avançar quando temos propósito e não abandonamos os valores. O estado cresceu, alcançou pleno emprego, atraiu novos investimentos e tem um ambiente de negócios cada vez mais favorável. Nossa estratégia está alicerçada em temas que o mundo demanda: segurança alimentar, transição energética e sustentabilidade, todos ligados ao agro. Estamos no caminho certo para transformar o Brasil no que queremos em 2026”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

A nova gestão da Famasul inicia com o desafio de manter o estado entre os protagonistas do agro nacional, defendendo os interesses do setor e contribuindo para um país mais justo e produtivo.

