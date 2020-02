Nova etapa do concurso da PM tem edital publicado no Diário Oficial

Os editais do concurso público de provas para ingresso no curso de formação de soldados e oficiais da PMMS foram publicados na edição desta sexta-feira (28), do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os editais listam os candidatos que obtiveram deferimento, indeferimento e revogação de suas matrículas, os candidatos ausentes e desistentes com suas respectivas fundamentações, e também estabelecem o prazo de interposição de recursos, compreendido entre às 8hrs do dia 28 de fevereiro de 2020 às 8hrs do dia 2 de março de 2020.

Candidatos que apresentaram termo de desistência de matrícula nos Cursos de Formação e que possuem decisões judiciais favoráveis, obtendo, portanto deferimentos de suas matrículas também estão listados nos documentos publicados, que traz ainda a convocação de candidatos ‘’sub judice’’.

A documentação necessária para os candidatos que se enquadram nestes casos, bem como os locais e horários de apresentação, constam nos editais publicados entre as páginas 129 e 146 do Diário Oficial.

Nesta sexta-feira também foi veiculado o edital do Corpo de Bombeiros Militares do Estado que trata da convocação de todos os candidatos com deferimento de matrícula, para comparecerem ao Curso de Formação de Soldados da Corporação. O candidato deve apresentar-se no dia 2 de março, às 7h, na Academia de Bombeiros Militar (ABM), localizada na rua José Antônio, 1968, Centro, Campo Grande.

