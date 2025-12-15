Nova planta da Eldorado reaproveita lodo biológico como combustível

A Eldorado Brasil Celulose iniciou a operação de uma planta inovadora de secagem de lodo biológico, em sua fábrica em Três Lagoas. O marco é mais um dos avanços nas estratégias da empresa na transformação de resíduos em energia e na ampliação da eficiência ambiental de suas operações. O projeto, que utiliza tecnologia fornecida pelo grupo internacional ANDRITZ, consolida o modelo de economia circular adotado pela companhia desde a sua fundação

Com capacidade para processar até 22 toneladas de sólidos secos por dia, a planta foi projetada para secar o lodo biológico gerado a partir do processo do tratamento de efluentes industriais. Após a secagem, o material passa a ser usado como combustível na caldeira de força da fábrica, reduzindo significativamente o volume de resíduos enviados a aterros sanitários, beneficiando o meio ambiente e gerando ganhos energéticos expressivos.

“Temos sustentabilidade e inovação como importantes direcionadores de negócio, na Eldorado. Essa nova planta reforça e consolida nosso compromisso com a redução de impactos ambientais e o uso responsável dos recursos naturais”, diz Franco Picinalli Pereira, Gerente Executivo Industrial de Engenharia da Eldorado Brasil Celulose.

A operação é garantida pelo secador de pás, que assegura desempenho superior e estabilidade no processo de secagem. O projeto contempla ainda sistemas completos de manuseio, aspiração de ar, condensação de gases e automação, assegurando um processo limpo e controlado.

