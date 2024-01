Nova sede da PM é instalada no Distrito de Itahum com investimento de quase R$ 1 milhão

O Distrito de Itahum recebeu na sexta-feira (5) as novas instalações do 2º Grupamento da Polícia Militar, unidade subordinada a 9ª Companhia Independente da PMMS (9CIPM), em Dourados. O governador em exercício, Barbosinha, entregou o equipamento e ressaltou o trabalho das forças de segurança pública.



"Não é a toa que o Mato Grosso do Sul conta com a melhor segurança pública do Brasil: o estado que mais apreende ilícitos e esclarece crimes", acrescentou.



Presente desde o início na comunidade que se formou ao redor da Estação Ferroviária de Itahum, o grupamento da PM conta agora com instalações próprias. São 172 metros de área construída, dotada de heliponto, visor balístico, sala rádio, informática, sala do comandante, estacionamento, alojamentos, cozinha, lavatório de viaturas, banheiros e recepção. Os investimentos somam R$ 955 mil.



Para o secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, Ari Carlos Barbosa, a entrega da unidade policial significa poder prestar melhores serviços à sociedade. "Assim vamos entregar melhores aos nossos verdadeiros patrões", esclareceu.



Atuação



O 2° GPM de Itahum conta com o efetivo de oito policiais militares, que atuam com policiamento urbano e rural em uma área de 1.589,84 Km², cerca de 38% do território de Dourados, que compreende os distritos de Itahum e Picadinha, fazendo divisa com os municípios de Maracaju, Ponta Porã e Itaporã.



Além dos serviços rotineiros prestados a comunidade, em virtude da localização, os policias do 2º GPM apoiam demais forças militares no combate a crimes típicos de fronteira.

