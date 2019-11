Nova startup de segmento PET promete inovar o setor

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O lançamento oficial da Shop Animal, acontece no dia 2 de dezembro de 2019. Uma plataforma online voltada para atender o público do segmento pet, tanto consumidores, quanto empresários com informações e divulgações de seus serviços em um só lugar.

Com o objetivo de conectar pessoas e animais, em poucos cliques, o usuário poderá encontrar o seu animal ideal de criatórios éticos e responsáveis, encontrar um lar para animais abandonados, divulgar notícias sobre um pet perdido, conhecer um lugar para seu animal ficar temporariamente e outros serviços.

Com apenas 27 anos de idade, Fernando Hoffmeister o CEO da Startup, observou que apesar do setor estar em constante crescimento, não havia uma ferramenta que atendesse as principais necessidades deste público alvo de forma rápida e eficiente. Foi assim, que surgiu este projeto amplo que reúne diversos serviços em um só lugar.

O mercado PET está em ascensão pelo mundo, principalmente no Brasil. Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais da Estimação (ABINPET), o faturamento de 2018 fechou em um total de 124,6 bilhões de dólares.

Visando essa evolução, a procura pela qualidade e melhor bem estar para os animais de estimação, surge à ideia de centralizar os serviços em um único lugar.

Deixe seu Comentário

Leia Também