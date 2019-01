Novamente, Extra é autuado por propaganda enganosa

O Hipermercado Extra localizado na rua Maracaju, região central de Campo Grande, foi autuado por divergência de preços entre as gondolas e o caixa em produtos como condicionador para cabelos, lava roupa líquido fórmula infantil para lactentes, mashmallow e biscoitos. Algumas ofertas divulgadas não correspondiam com a realidade da loja, o que se configura em propaganda enganosa. O fato acontece novamente em uma unidade da rede, em fevereiro de 2018, a loja da rua Joaquim Murtinho foi autuada pelo mesmo fato .

Uma equipe de fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor -Procon/MS, estiveram no estabelecimento e constataram ainda várias irregularidades como o prazo de validade vencido, ausência de especificações de data de fabricação, procedência ou composição, embalagens violadas e, ainda, divergência de preços entre os expostos nas gôndolas e os efetivamente cobrados nos caixas.

Entre os produtos vencidos estão, 36 unidades de leite fermentado, 19 de aroma artificial para bolos, 13 de fermento biológico e 10 de pipoca pronta. Em volumes menores, foram encontrados, também, bolos, castanha de caju, pó para pudim, leite longa vida, sorvete e embalagens de lombo suíno e bife, entre outros. Em se tratando de produtos sem especificação de vencimento ou procedência, 89 unidades de panetone de fabricação própria e pernil suíno, também estavam expostos.

Bandeja de tomate cereja se encontrava com aparência deteriorada. Tanto os produtos vencidos ou que apresentavam sinais de deterioração foram descartados na presença da equipe de fiscais e de representante do estabelecimento comercial tendo sido expedido auto de infração que poderá ser convertido em multa.

Para o superintendente do Procon Estadual Marcelo Salomão, “a fiscalização não leva em conta o fato do estabelecimento comercial ser de grande ou pequeno porte, pertencer a redes ou não”. “Sempre que houver denúncia ou reclamação, procuraremos averiguar e, se constatadas irregularidades, agiremos para evitar prejuízos ao consumidor”, finalizou.

Em resposta ao ocorrido, a rede informou ao JD1 Notícias que segue as determinações da legislação vigente e que os fatos apontados não condizem com o padrão exigido pela companhia. “A rede esclarece também que todas as medidas estão sendo tomadas para que as ocorrências não se repitam”, escreveu em nota.

